Следствие не обнаружило признаков отравления у госпитализированных в Великих Луках школьников

Учащиеся школы № 7 в Великих Луках не имеют признаков отравления. Такие выводы сделали следственные органы региона.

«На данном этапе признаков отравления детей не выявлено, а химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат», — рассказал старший помощник руководителя СУСК РФ по Псковской области Антон Доброхотов. Его комментарий опубликован в официальном Telegram-канале региона.

Он также добавил, что всех школьников уже выписали. Они находятся дома. Им поставили предварительный диагноз «синдром вегетативной дисфункции», который учитывает все жалобы детей при поступлении.

Следствие все еще ведет проверку всех версий случившегося на линейке в школе. Также анализируются предположения родителей пострадавших детей.

Школьникам на линейке в Великих Луках стало плохо 5 октября. Несколько детей упали в обморок, остальные почувствовали сильное недомогание. 13 человек пришлось госпитализировать, двое попали в реанимацию. Представители администрации города и школы заявили, что случившееся может быть связано с «торжественностью момента».