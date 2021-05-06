Следователя сбили с ног при попытке задержать подозреваемого в Татарстане

В Татарстане сотрудник транспортной полиции получил травмы при задержании человека, находящегося в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе приволжского управления СК на транспорте.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Казани по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

По данным ведомства, 5 мая, примерно в 00:05, на привокзальной площади терминала № 1 АО «Международный аэропорт «Казань» для проверки документов был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser. На пассажирском месте сидел 25-летний мужчина, находящийся в розыске за совершение разбоя.

«Водитель автомобиля стал активно препятствовать сотрудникам полиции в задержании лица, находящегося в федеральном розыске. Он начал движение на транспортном средстве в тот момент, когда полицейский удерживался за ручку двери пассажира», — говорится в сообщении.

В результате сотрудник полиции был сбит с ног, упал на асфальт и получил травмы тела и головы. После подозреваемый скрылся на машине в неизвестном направлении. Полицейские выясняют обстоятельства преступления и разыскивают подозреваемого.