Ребенок из Татарстана чуть не погиб под упавшими футбольными воротами

Футбольные ворота упали на девочку в татарской деревне. Медицинские работники зафиксировали травмы головы и позвоночника. Об этом сообщило Nation News.

Чрезвычайное происшествие случилось неподалеку от здания сельского клуба в деревне в Янцобино Кукморского района на спортивной площадке. Металлические ворота упали на девочку 10 лет во время игры в футбол, рассказала прокуратура по региону. Ребенку оказана медицинская помощь в центральной районной больнице. Правоохранители проводят проверку.