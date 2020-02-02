Кровля кафе обрушилась в Новосибирске. Под завалами оказались люди

В Новосибирске обрушилась кровля раздевалки кафе. Под завалами могли оказаться до 10 человек.

МЧС России сообщило ТАСС, что под завалами могут находится 10 человек.

«По словам очевидцев, под завалами могут находиться до 10 человек. Извлечены два человека, их состояние удовлетворительное», — сообщили в ведомстве.

По последним данным, из-под завалов извлекли еще одного пострадавшего. Примерно 200 человек эвакуировали из опасной зоны.

Кровля раздевалки кафе обрушилась на бульваре Молодежи. Площадь обвала оценивается в 240 квадратных метров. В МЧС уточнили, что раздевалка из сэндвичпанелей пристроена к кафе. Точное количество посетителей, которые в этот момент находились внутри, пока не известно. Причины обрушения кровли также не уточняли.

На месте обрушения работают 80 спасателей и 25 единиц техники.