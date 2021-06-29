Следователи проверят тренершу, которая заставила девочку сесть на шпагат в поезде

Следователи проверят видео, на котором тренерша заставляла свою юную воспитанницу сесть на шпагат прямо в плацкартном вагоне поезда на глазах у всех пассажиров. Об этом сообщили на сайте московского межрегионального управления СК на транспорте.

Женщина, предположительно, была пьяна. Ее сняли на видео в поезде Адлер — Челябинск. Когда тренерша заставляла девочку сесть на шпагат на верхней полке, за нее заступились другие пассажиры. Женщина в ответ огрызалась и говорила им, что ей никто не указ.

В Краснодарском следственном отделе на транспорте начали проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего. По итогам примут процессуальное решение.

По словам очевидцев, тренер была очень пьяна, она оскорбляла своих воспитанниц и говорила пассажирам, что ее подопечная будет заниматься с утра до ночи. Она просила не лезть в их «спортивные проблемы». И в итоге на ближайшей станции кто-то вызвал полицию и инспектора по делам несовершеннолетних. Предположительно, героиня видео работает тренером в спортшколе «Олимпик».