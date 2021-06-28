Тренерша заставила девочку сесть на шпагат прямо в поезде. За ребенка вступились все пассажиры

В соцсети появилось видео, как тренер заставляет сесть воспитанницу на шпагат прямо в поезде. За спортсменку заступились очевидцы. Они заявили, что тренер пьяна и перегнула палку.

Ролик опубликовали в группе «Молодежный Балаково» в соцсети «ВКонтакте». Аноним написал, что городская команда по художественной гимнастике возвращалась со всероссийских соревнований из Сочи. В поездке девочек сопровождал тренер.

«Девочки заняли места! Тренер в сильном алкогольном опьянении всячески оскорбляла двух девочек и заставляла тянуться на шпагате на полке поезда», — сообщил автор видео.

На кадрах соседи по плацкартному вагону и соседи пытались урезонить тренершу: «Здесь что, вагон-спортзал?» Очевидцы утверждали, что тренер была пьяна. Она говорила окружающим, что ее воспитанница будет заниматься с утра до ночи. Также женщина просила не лезть в их «спортивные проблемы». Все закончилось тем, что на ближайшей станции вызвали полицию и инспектора по делам несовершеннолетних.

Автор видео выразила надежду, что эта женщина больше никогда не будет работать тренером.

Сайт kp.ru написал, что речь идет о тренере Татьяне Слугиной из школы «Олимпик». Директор спортшколы «Олимпик» Ирина Васильева сообщила интернет-изданию «Новости Саратова», что женщина со вчерашнего дня находится на больничном. Также начато служебное расследование.