Происшествия 08 января 2023, 21:28 Следователи начали проверку после ЧП с самолетом в аэропорту Перми СКР заинтересовался инцидентом с самолетом «Победы» в аэропорту Перми Telegram

Читать 360tv в

Правоохранители установят обстоятельства авиационного происшествия с Boeing 737-800, который летел в Москву из Перми. Об этом в Telegram-канале сообщило Центральное МСУТ СКР. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Большое Савино.

«В воскресенье, 8 января, в аэропорту Большое Савино при выруливании на взлетную полосу воздушное судно В-737, выполняющее рейс ДР 6512 по маршруту Пермь — Москва совершило выкат влево на два метра за пределы взлетно-посадочной полосы и наезд на снежный вал», — говорится в сообщении.

Реклама

В этот момент на борту Boeing находилось 183 пассажира и шесть членов экипажа. Сотрудники аэропорта эвакуировали людей. Самолет повреждений не получил, пострадавших нет.

Реклама

Следователи организовали процессуальную проверку. Рассматривается несколько версий случившегося — ошибка пилота, плохие погодные условия и техническая неисправность самолета.

Аэропорт Перми принял решение временно приостановить работу.