Важное 08 января 2023, 09:33 Аэропорт Перми приостановил работу из-за застрявшего в сугробе самолета Пермский аэропорт Большое Савино приостановил работу из-за застрявшего в сугробе самолета

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Летевший в Москву из Перми Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» при начале разбега в аэропорту Большое Савино выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что аэропорт временно закрыт, пока идет эвакуация самолета с ВПП.

Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Воздушную гавань закрыли для приема и отправления рейсов до освобождения полосы. В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошел в воскресенье, в 07:20.

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«При выводе двигателей на режим взлета повело в сторону воздушное судно, выполняющее рейс по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево) авиакомпании „Победа“», — рассказали в прокуратуре.

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Самолет выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на примыкающую часть заснеженного летного поля. На борту находились 183 пассажира, семь из которых — дети, и шесть членов экипажа. Людей эвакуировали, прокуратура проводит проверку.

В авиакомпании «Победа» обратили внимание, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет тоже не получил повреждений. Его эвакуируют с полосы на стоянку воздушных судов. Пассажиры ждут следующего рейса в аэровокзальном комплексе.