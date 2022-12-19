Эксклюзив 19 декабря 2022, 12:21 Следователи и криминалисты прибыли на место обрушения строительных лесов в Краснознаменске СК и прокуратура начали проверку после обрушения лесов возле дома в Краснознаменске

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Место обрушения строительных лесов возле многоэтажного жилого дома в Краснознаменске оцепили. На месте работают правоохранительные органы, сообщил источник «360».

ЧП произошло на улице Краснознаменной. По данным источника «360» в экстренных службах, в результате пострадали 12 рабочих. Официально эту информацию пока не подтвердили. К дому, где рухнули леса, прибыли медики.

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По словам очевидцев, скорая не смогла сразу подъехать к месту происшествия из-за заваленной снегом дороги. На кадрах, снятых местными жителями, видно, что леса в районе верхних этажей здания частично деформированы.

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В региональном главке МЧС «360» заявили, что никто из рабочих, находившихся на стройке, серьезно не пострадал.

«Было падение строителей с высоты, но сотрудники МЧС к месту происшествия не привлекались», — пояснили в ведомстве.

В СУ СК РФ Московской области заявили, что начали проверку по факту травмирования рабочих при обрушении строительных лесов.

В ведомстве добавили, что количество пострадавших уточняется. Получивших травмы доставили в больницу. По предварительным данным, их жизни ничто не угрожает, отметили в пресс-службе. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Проверку по факту ЧП начала Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. По предварительным данным, конструкция обрушилась на рабочих при демонтаже строительных лесов, уточнили в подмосковной прокуратуре.

По итогам проверки сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдению трудового законодательства со стороны организации, которая проводила строительные работы.