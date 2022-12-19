Эксклюзив 19 декабря 2022, 11:39 Строительные леса обрушились на объекте в Краснознаменске и придавили 12 человек Источник «360»: 12 рабочих пострадали в Краснознаменске при обрушении строительных лесов

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Обрушение строительных лесов произошло на строящемся жилом доме в Краснознаменске по адресу: улица Краснознаменная, 19. Пострадали как минимум 12 рабочих, их придавило конструкцией, сообщил «360» источник в экстренных службах.

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На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Очевидцы отметили, что медицинский транспорт не сразу смог подъехать к месту происшествия из-за не очищенных от снега дорог. На появившихся кадрах видно, что часть лесов на верхних этажах деформирована.

В пресс-службе МЧС рассказали «360», что работников ведомства к месту обрушения лесов не привлекали. Никто из рабочих серьезно не пострадал.

«Там было падение строителей с высоты, но сотрудники МЧС к месту происшествия не привлекались», — ответили в пресс-службе.

Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили место падения лесов.