Следком возбудил уголовное дело по факту пропажи в воздухе самолета Ан-2 в Якутии
СК по Якутии возбудил уголовное дело после пропажи в воздухе самолета Ан-2
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта и нарушении правил безопасности движения после пропажи самолета Ан-2 в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 21 июня, в 06:30 по местному времени, самолет вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг.
Воздушное судно не прибыло в пункт назначения в 09:30 по местному времени. Сейчас его местонахождение неизвестно. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и один пассажир.
«Следователи Восточного МСУТ СК России проводят процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.
Главное управление МЧС по Республике Саха (Якутия) сообщило, что к поисковым работам привлекли вертолет Ми-8 и самолет Ан-26.