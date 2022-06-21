Следком возбудил уголовное дело по факту пропажи в воздухе самолета Ан-2 в Якутии

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта и нарушении правил безопасности движения после пропажи самолета Ан-2 в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 21 июня, в 06:30 по местному времени, самолет вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг.

Воздушное судно не прибыло в пункт назначения в 09:30 по местному времени. Сейчас его местонахождение неизвестно. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и один пассажир.

«Следователи Восточного МСУТ СК России проводят процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

Главное управление МЧС по Республике Саха (Якутия) сообщило, что к поисковым работам привлекли вертолет Ми-8 и самолет Ан-26.