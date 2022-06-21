Самолет в Якутии пропал с радаров

Спасатели приступили к поискам самолета Ан-2 с тремя людьми на борту. Он пропал с радаров в Якутии на пути в Кобяйский район, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Воздушное судно вылетело из Якутска в 06:30 (00:30 по московскому времени). Ан-2 должен был пролететь по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг. Однако на второй точке, в Кобяйском районе, в 09:00 (03:00 по московскому времени) его не дождались и обратились за помощью.

«В назначенное время [воздушное судно] не прибыло и пропало с радаров. На борту по предварительным данным находятся три человека — два члена экипажа, один пассажир и одна тонна груза», — сообщили в пресс-службе.

Началась поисковая операция. К ее проведению привлекли авиацию, а именно самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.