Происшествия 25 апреля 2023, 08:09 Следователи подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Волгоградской области СК возбудил дело после крушения вертолета в Волгоградской области

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Уголовное дело по факту крушения вертолета в Волгоградской области возбудило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Специалисты установят обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба ведомства.

Вертолет марки «Ансат» с телом пилота 1967 года рождения нашли на открытой местности недалеко от поселка Ерзовка Городищенского района. Специалисты осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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«Следователи устанавливают обстоятельства падения вертолета в Волгоградской области», — сообщили в ведомстве.

Обломки вертолета санавиации обнаружили утром 25 апреля. По информации «Известий», он потерпел крушение в пяти километрах от места запланированной посадки на площадке «Аэросоюз Волгоград». Пилот погиб на месте, других жертв или разрушений не зафиксировали. По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность вертолета.