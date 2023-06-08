Происшествия 08 июня 2023, 03:14 Скорость течения Днепра выросла в 10 раз после ЧП на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что скорость течения Днепра после ЧП на Каховской АЭС выросла в 10 раз. Это усложняет эвакуацию людей, отметил чиновник в Telegram-канале.

Людей, не успевших или не захотевших выехать из опасных зон, приходится снимать с крыш и заборов. По словам Алексеенко, накануне многих местных жителей безуспешно уговаривали выехать в пункты временного размещения.

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«Сегодня приходится пробиваться к ним на плавсредствах МЧС. Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз», — добавил глава правительства.

Спасатели работают беспрерывно. Их группировка увеличилась до 428 человек, техники — до 188 единиц. Задействованы все имеющие в области грузовики повышенной проходимости и автобусы.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеев опубликовал фото ликвидации последствий наводнения после подрыва Каховской ГЭС.