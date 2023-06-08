08 июня 2023, 01:23
Появились кадры ликвидации последствий наводнения после подрыва Каховской ГЭС
Власти Херсонской области показали ход ликвидации последствий наводнения в Новой Каховке
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеев опубликовал фото ликвидации последствий наводнения после подрыва Каховской ГЭС. Мобилизованы все имеющиеся в регионе грузовики повышенной проходимости и автобусы, написал чиновник в Telegram-канале.
Группировку спасателей увеличили до 428 человек, привлекли 188 единиц техники. Вода в Новой Каховке постепенно уходит. Пик наводнения смещается к Голой Пристани. Самая сложная ситуация сохраняется в прибрежных селах и городских кварталах.
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«Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике — только на лодках. Спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, очень много. Расстояния между населенными пунктами большие», — написал глава правительства.
Спасательная операция проходит под обстрелами ВСУ. Связь нарушена во многих местах. Людей снимают с крыш и заборов, только в Голой Пристани эвакуировано более тысячи человек.
Алексеенко отметил, что накануне многих из местных жителей уговаривали уехать в пункты временного размещения. Сегодня к ним приходится добираться на лодках. Обстановка усложняется выросшей в 10 раз скоростью течения Днепра. Работа продолжается круглосуточно.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал список затопленных населенных пунктов после разрушения Каховской ГЭС.
МЧС РФ
Херсонская область
Разрушение Каховской ГЭС
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