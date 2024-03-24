Общество 24 марта 2024, 11:51 Флаги в день общенационального траура приспустили в ЛНР Флаги в день общенационального траура по жертвам теракта приспустили в ЛНР Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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На территории всех населенных пунктов Луганской Народной Республики отменили развлекательные мероприятия и приспустили государственные флаги в день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. Об этом в администрации главы республики сообщили РИА «Новости».

«По всему региону отменили культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия в связи с трагедией в развлекательном зале Crocus City Hall в Красногорске. Также в ЛНР приспустили государственные флаги», — заявили в администрации.

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Вечером 22 марта в здании Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» произошли стрельба и пожар. В зал ворвалась группа вооруженных мужчин и начала расстреливать людей в упор, бросать зажигательные шашки.

Согласно последней официальной информации, жертвами теракта стали 133 человека, еще 154 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.