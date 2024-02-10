Эксклюзив 10 февраля 2024, 12:57 «Скорая приехала на всякий случай». Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в Москве Источник «360»: в московской многоэтажке вспыхнул пожар

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В районе Орехово-Борисово Южное в Москве загорелась многоэтажка. Из здания валит густой дым, сообщил источник «360».

Огонь вспыхнул в 25-этажном доме на Ясеневой улице. Пожару присвоили первый ранг сложности. По данным очевидцев, загорелась квартира в седьмой секции на девятом этаже.

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«Ее сейчас тушат пожарные, не снаружи, а внутри. Они забежали с шлангами, не снаружи, а внутри происходит тушение. Скорая приехала на всякий случай, говорят, что пострадавших, жертв нет», — рассказал свидетель случившегося.

Телеканал «360»

Вечером 9 февраля в нежилом здании на Амурской улице в Москве произошел пожар. Огонь вспыхнул на хлебокомбинате «Амур». Спасатели, которые прибыли на место случившегося, ликвидировали открытое горение.