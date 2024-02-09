Эксклюзив 09 февраля 2024, 19:20 Пожар в здании хлебозавода «Амур» в Москве локализовали Источник «360»: пожарные локализовали возгорание на хлебозаводе «Амур» в Москве пресс-служба прокуратуры Москвы

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В нежилом здании на Амурской улице в Москве случился пожар. По данным источника «360», загорелся хлебокомбинат «Амур». Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое горение.

Источник «360» уточнил, что в здании загорелось оборудование и продукция, которая хранилась на паллетах. Огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров.

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В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что взяли на контроль установление причин и обстоятельств на Амурской улице.

пресс-служба прокуратуры Москвы

О пожаре на востоке Москвы стало известно около часа назад. По информации источника «360», в экстренные службы сообщили об угрозе взрыва, а в загоревшемся здании могли быть газовые баллоны. Местные жители видели пламя, вырывающееся из окон на втором этаже здания.