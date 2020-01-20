Скорая приехала через 10 минут в отель Перми, где люди обварились насмерть

В одной из частных гостиниц Перми 20 января прорвало трубу отопления. В результате происшествия погибли пять человек. Еще трех человек с ожогами различной степени тяжести отвезли в больницу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС РФ.

Сейчас на месте гибели людей дежурят несколько бригад скорой помощи. Губернатор Пермского края Максим Решетников уже прибыл в гостиницу. Глава региона поручил оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. По данным СМИ, тела обнаружили в подвальном помещении хостела. Одна из его спален после аварии быстро заполнилась кипятком. Более подробной информации о происшествии пока нет.