    20 января 2020, 06:50

    Несколько человек насмерть обварились кипятком в пермской гостинице

    Александра Ломейко

    В одной из гостиниц Перми прорвало трубу отопления. Несколько людей обварились кипятком. По предварительным данным, есть погибшие. На месте дежурят семь бригад скорой помощи.

    Коммунальная авария произошла в здании гостиницы «Карамель», расположенной в доме 21 на улице Советской Армии. Об этом сообщил портал «Пермь Онлайн».

    На месте происшествия работают полицейские, медики и представители аварийной службы. Отмечается, что из отеля валит сильный пар.

    К гостинице прибыли сотрудники регионального СК РФ. Доступ к зданию перекрыли.

    Несколько человек насмерть обварились кипятком в пермской гостинице | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    По данным министерства территориальной безопасности, пострадали три человека. Им потребовалась госпитализация. Людей отправили в больницу с ожогами.

    Кроме того, добавили в ведомстве, предварительно установлено, что есть погибшие.

    Как уточнил Telegram-канал 112, «насмерть обварились четыре человека». У пострадавших состояние тяжелое.

    Тела, по информации Telegram-канала BAZA, нашли в подвале здания, где располагался хостел. Одна из его спален из-за прорыва трубы очень быстро заполнилась кипятком.