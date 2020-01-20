Несколько человек насмерть обварились кипятком в пермской гостинице
Коммунальная авария произошла в здании гостиницы «Карамель», расположенной в доме 21 на улице Советской Армии. Об этом сообщил портал «Пермь Онлайн».
На месте происшествия работают полицейские, медики и представители аварийной службы. Отмечается, что из отеля валит сильный пар.
К гостинице прибыли сотрудники регионального СК РФ. Доступ к зданию перекрыли.
По данным министерства территориальной безопасности, пострадали три человека. Им потребовалась госпитализация. Людей отправили в больницу с ожогами.
Кроме того, добавили в ведомстве, предварительно установлено, что есть погибшие.
Как уточнил Telegram-канал 112, «насмерть обварились четыре человека». У пострадавших состояние тяжелое.
Тела, по информации Telegram-канала BAZA, нашли в подвале здания, где располагался хостел. Одна из его спален из-за прорыва трубы очень быстро заполнилась кипятком.