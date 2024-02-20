20 февраля 2024, 19:52
Скорая и поезд столкнулись в Башкирии, два человека погибли
Источник «360»: два человека погибли в ДТП с поездом и скорой в Стерлитамаке
Поезд сбил машину скорой помощи в Стерлитамаке. Источник «360» рассказал, что медики спешили в больницу, чтобы спасти пожилую женщину, которая умирала. В результате аварии погибли минимум двое.
«В скорой было четыре человека: водитель, медсестра, бабушка и дедушка. Бабушка при смерти была, поэтому скорая спешила в больницу», — рассказал очевидец.
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Когда поезд врезался в машину скорой, пожилая женщина сразу же скончалась. По словам очевидца, вероятно, водитель тоже погиб.
«Медсестра была в предсмертном состоянии, не знаю, выжила или нет. Только дед жив остался», — сообщил свидетель аварии.
Другой очевидец рассказал, что к месту происшествия приехали врачи, сотрудники ДПС. Проезд перекрыли, в обе стороны образовались большие пробки.
Ранее смертельное ДТП с грузовиком произошло в Сочи. Фура перевернулась на трассе, водитель большегруза получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
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