Эксклюзив 20 февраля 2024, 19:52 Скорая и поезд столкнулись в Башкирии, два человека погибли Источник «360»: два человека погибли в ДТП с поездом и скорой в Стерлитамаке

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Поезд сбил машину скорой помощи в Стерлитамаке. Источник «360» рассказал, что медики спешили в больницу, чтобы спасти пожилую женщину, которая умирала. В результате аварии погибли минимум двое.

«В скорой было четыре человека: водитель, медсестра, бабушка и дедушка. Бабушка при смерти была, поэтому скорая спешила в больницу», — рассказал очевидец.

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Когда поезд врезался в машину скорой, пожилая женщина сразу же скончалась. По словам очевидца, вероятно, водитель тоже погиб.

«Медсестра была в предсмертном состоянии, не знаю, выжила или нет. Только дед жив остался», — сообщил свидетель аварии.

Другой очевидец рассказал, что к месту происшествия приехали врачи, сотрудники ДПС. Проезд перекрыли, в обе стороны образовались большие пробки.

Ранее смертельное ДТП с грузовиком произошло в Сочи. Фура перевернулась на трассе, водитель большегруза получил тяжелые травмы и скончался в больнице.