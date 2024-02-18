Происшествия 18 февраля 2024, 18:24 Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Сочи Грузовик перевернулся на трассе в Сочи, погиб один человек

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Фура перевернулась на трассе в Сочи, водитель большегруза получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба полиции по городу-курорту.

ЧП произошло на улице Яна Фабрициуса. По предварительной информации, водитель не справился с управлением при съезде с объездной дороги. Машина перевернулась и упала на нижнюю часть трассы.

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Водителя с травмами доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Ранее 18 февраля на трассе Хабаровск — Владивосток легковой автомобиль BMW попал в лобовое ДТП с грузовиком MAN. Водитель иномарки скончался на месте, а водителя фуры отвезли в тяжелом состоянии в больницу.