Скорая ехала час. Стали известны подробности гибели ребенка от удара током в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде девятилетний мальчик скончался от удара током, схватившись за оголенный провод около школы. Отец рассказал «360», что скорая ехала к ребенку целый час, в итоге спасти его не удалось.

Предположительно, мальчик пытался заглянуть в спортзал школы и схватился за провод, который проходит вдоль здания учебного заведения. Впоследствии его убило от удара током. Ребенок скончался на месте.

Родители учеников из этой школы рассказали, что погибший мальчик 1 сентября должен был пойти в третий класс.

Директор школы заявила, что произошла трагедия. Она не смогла объяснить, как ребенок мог схватиться за провод. По ее словам, обстоятельства установят следователи. Она также не смогла объяснить, почему ребенок находился на территории школы без сопровождения взрослых.

Мальчик жил вместе с отцом и матерью, хотя они находятся в разводе. Его старший брат рассказал, что мальчик хотел посмотреть, как занимаются в спортзале. По его мнению, в произошедшем некого винить. Мать погибшего же считает, что ответственность за гибель сына несет школа. Выглядевший подвыпившим отец мальчика заявил, что скорая помощь ехала целый час.

СК начал расследование по факту произошедшего.