Мальчика убило током возле школы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде девятилетний мальчик погиб от удара электрическим током возле школы. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Тело мальчика было обнаружено накануне вечером.

«По предварительным данным, мальчик обнаженной частью тела осуществил касание гофрированной трубы для кабеля, находящейся под окнами спортивного зала школы, в результате чего получил поражение электрическим током, скончавшись на месте происшествия», — сказано в сообщении.

В результате сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя регионального следственного управления.

В начале августа во время сбора металлолома в Иркутской области погиб подросток. По данным СУ СК РФ по региону, причиной смерти стал удар током 10кВт. Мальчик забрался на крышу трансформаторной будки и схватил алюминиевые электрические провода.