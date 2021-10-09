Скончался еще один оренбуржец, выпивший суррогатный алкоголь

Стало известно о смерти еще одного жителя Оренбургской области из-за отравления суррогатным алкоголем. Таким образом, общее число жертв в регионе возросло до 30. Как сообщил Telegram-канал «Оренбургский городовой», была обнаружена огромная партия опасных напитков.

По сведениям канала, по делу о массовом отравлении задержали уже 11 человек. Четверых из них отправили в СИЗО. О том, что люди почувствовали себя плохо после принятия спиртных напитков, стало известно 7 октября. Купивших ранее алкоголь начали доставлять в больницы. Причем, такие случаи происходили в разных городах Оренбуржья и после покупок в разных магазинах. По некоторым данным, источником суррогатного алкоголя стал город Орск.

Анализы показали наличие в биологических жидкостях чистого метанола, в некоторых случаях его концентрация в крови превышала смертельную в пять раз. Возбуждены несколько уголовных дел, всех их объединили в одно производство.

Власти Оренбургской области обратились к жителям с призывом быть как можно аккуратнее и не приобретать алкоголь в сомнительных магазинах. Губернатор Оренбуржья напомнил, что ценой такой необдуманной покупки может оказаться человеческая жизнь. Расследование дела возьмет на себя Центральный аппарат СК.