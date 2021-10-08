Центральный аппарат СК возьмет на себя расследование дела о гибели людей под Оренбургом

Дело о массовом отравлении людей суррогатным алкоголем будет передано в центральный аппарат СК РФ. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В связи с общественным резонансом Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление Следственного комитета России», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ее слова приведены на официальном сайте ведомства.

Именно центральный аппарат ведомства займется полным расследованием дела.

В ночь с 6 на 7 октября люди в двух районах Оренбургской области отравились некачественным алкоголем и попали в больницы. По последним данным, погибли 18 человек, еще более 30 пострадали.

По факту случившегося следователи завели сразу несколько уголовных дел, которые соединены в одно производство. Правоохранительные органы в рамках расследования уже задержали шесть человек. Один из них — возможный организатор производства и сбыта суррогатной продукции.