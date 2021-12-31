Скончалась одна из самых маленьких женщин мира

Скончалась в 33 года одна из самых маленьких женщин мира. Турчанка Элиф Коджаман умерла от полиорганной недостаточности, вызванной пневмонией, сообщила Mirror. В больницу Элиф поступила еще 28 декабря. Несмотря на интенсивную терапию, ее состояние быстро ухудшилось.

В 2010 году ее рост был 72,6 сантиметра, ее признали самой маленькой женщиной планеты. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Но уже через год титул «ушел» к американке Бриджит Джордан, которая была ниже на 3,6 сантиметра. На данный момент их обеих «обошла» жительница Индии Джоти Кисанджи Амджи, имеющая рост 62,8 сантиметра.

А самый высокий человек в мире недавно приехал в Россию в поисках невесты. 39-летний житель Турции Султан Кесен недавно развелся и теперь хочет найти свою судьбу в стране, которая славится красивыми и хозяйственными девушками. Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса настроен серьезно: он мечтает о свадьбе, сыне и дочке. Его рост — два метра 51 сантиметр.

Он легко справляется с работой по дому. Говорит, что рост помогает ухаживать за высокими деревьями в саду, менять лампочки и так далее.