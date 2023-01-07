Происшествия 07 января 2023, 20:23 Скончалась одна из пострадавших при пожаре в многоэтажке Чебоксар В Чебоксарах скончалась 19-летняя девушка, пострадавшая при пожаре в многоэтажке

Читать 360tv в

Молодая девушка поступила в больницу после пожара в жилом доме, который произошел 5 января в Чебоксарах. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, но она умерла, написало местное издание «Про Город».

Многоквартирный дом загорелся в минувший четверг на улице Шевченко. По данным экстренных служб, в результате происшествия угарным газом отравился 21 человек, в том числе 10 детей.

Реклама

Несовершеннолетних пострадавших доставили в республиканскую детскую клиническую больницу. Два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести, четырем назначили амбулаторное лечение.

Реклама

Глава республики Олег Николаев сообщил, что все пострадавшие получили необходимую помощь. В настоящее время следователи разбираются в причинах возникновения огня. Республиканский главк СК уточнил, что загоревшееся здание — это общежитие.

По предварительным данным, пожар произошел в одной из комнат. Собственника жилплощади задержали на время проверочных мероприятий. Также правоохранители назначили пожарно-техническую судебную экспертизу.