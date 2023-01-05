Происшествия 05 января 2023, 18:31 Названа причина госпитализации пострадавших после пожара в Чебоксарах ТАСС: пострадавшие при пожаре в многоэтажке Чебоксар отравились угарным газом РИА «Новости»

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Доставленные в больницу дети и взрослые после пожара в многоэтажном доме в Чебоксарах отравились угарным газом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы. По данным Минздрава Чувашии, всего пострадал 21 человек, из которых 10 — это дети.

В пресс-службе ведомства уточнили, что несовершеннолетних доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

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После обследования четырех детей отправили на амбулаторное лечение, два ребенка находятся в состоянии средней тяжести. С остальными продолжают работать врачи.

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Среди взрослых шести людям назначили амбулаторное лечение. Состояние двух человек врачи оценили как средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии. Еще двое проходят дополнительное обследование в больнице скорой медицинской помощи.

Республиканский главк СК сообщил о начале доследственной проверки по факту пожара. В ведомстве уточнили, что загоревшееся здание — это общежитие.

Пламя возникло в одной из комнат. Собственника жилплощади уже задержали для проверочных мероприятий. Для установления причин возникновения огня следователи назначили пожарно-техническую судебную экспертизу.

По результатам проверки сотрудники ведомства примут решение о заведении уголовного дела.