05 января 2023, 18:31
Названа причина госпитализации пострадавших после пожара в Чебоксарах
ТАСС: пострадавшие при пожаре в многоэтажке Чебоксар отравились угарным газом
Доставленные в больницу дети и взрослые после пожара в многоэтажном доме в Чебоксарах отравились угарным газом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы. По данным Минздрава Чувашии, всего пострадал 21 человек, из которых 10 — это дети.
В пресс-службе ведомства уточнили, что несовершеннолетних доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.
Реклама
После обследования четырех детей отправили на амбулаторное лечение, два ребенка находятся в состоянии средней тяжести. С остальными продолжают работать врачи.
Реклама
Среди взрослых шести людям назначили амбулаторное лечение. Состояние двух человек врачи оценили как средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии. Еще двое проходят дополнительное обследование в больнице скорой медицинской помощи.
Республиканский главк СК сообщил о начале доследственной проверки по факту пожара. В ведомстве уточнили, что загоревшееся здание — это общежитие.
Пламя возникло в одной из комнат. Собственника жилплощади уже задержали для проверочных мероприятий. Для установления причин возникновения огня следователи назначили пожарно-техническую судебную экспертизу.
По результатам проверки сотрудники ведомства примут решение о заведении уголовного дела.
Пожары
Минздрав
СК РФ
Реклама
Реклама