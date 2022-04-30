Skoda протаранила столб в Москве, погиб человек

Смертельное ДТП произошло на Шипиловской улице в Москве. В районе дома 22 автомобиль Skoda по неизвестной пока причине влетел в столб. Водитель погиб, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

На место ЧП прибыли спасатели и сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Источник фото: телеканал «360»

В департаменте Москвы подтвердили факт ДТП на Шипиловской улице. На месте работают оперативные службы города.

«Движение в сторону Шипиловского проезда осуществляется по одной полосе. По возможности выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении в Telegram дептранса.

Утром на юго-востоке Москвы произошло ЧП со взрывом баллона газа в автомобиле. Водитель машины, в салоне которой взорвался баллон, получил ожоги и был доставлен в больницу.