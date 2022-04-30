30 апреля 2022, 08:23
Баллон с газом взорвался в машине на юго-востоке Москвы, пострадал водитель
Источник «360»: водитель пострадал при взрыве баллона с газом в машине в Москве
Баллон с газом взорвался в автомобиле на юго-востоке Москвы. В результате ЧП пострадал водитель, сообщил источник «360».
По его данным, взорвавшийся газовый баллон был емкостью один литр. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.
По информации РЕН ТВ, у пострадавшего мужчины выявили ожоги первой и второй степени. Всего у водителя пострадало около 10% поверхности тела. С места ЧП его готовятся доставить в больницу.