Баллон с газом взорвался в машине на юго-востоке Москвы, пострадал водитель

Баллон с газом взорвался в автомобиле на юго-востоке Москвы. В результате ЧП пострадал водитель, сообщил источник «360».

По его данным, взорвавшийся газовый баллон был емкостью один литр. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

По информации РЕН ТВ, у пострадавшего мужчины выявили ожоги первой и второй степени. Всего у водителя пострадало около 10% поверхности тела. С места ЧП его готовятся доставить в больницу.