Склад загорелся в Красногорске

В Красногорске загорелось складское помещение в поселке Нахабино. Сообщение о пожаре поступило спасателям около 05:00. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В поселке Нахабино загорелся склад на улице Горем-28. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло на площади 300 квадратных метров. Пожару присвоили второй номер сложности. Для его тушения задействовали более 50 человек и 17 единиц техники.

Уже в 08:00 пожарные локализовали возгорание на площади 1000 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что в загоревшемся складском помещении хранились автозапчасти.

«Здание склада метало-каркасное, стены — сэндвич-панели, отдельно стоящее, размер в плане — 30×70, высота — 10 метров, внутри автозапчасти», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Московской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы запечатлели пожар на фото и видео.

На кадрах можно заметить горящий склад. В небо поднялся густой столб черного дыма.

Ранее в Раменском власти начали расселять семьи после крупного пожара в деревне Шилово. Там сгорел дом, по предварительным данным, из-за неисправности проводки.