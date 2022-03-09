Власти Раменского начали расселять семьи, у которых сгорели дома во время крупного пожара

В самый разгар мартовских праздников в Раменском округе произошел пожар. В деревне Шилово загорелся дом — по предварительным данным, из-за неисправной проводки. С погорельцами пообщался корреспондент «360».

«Приехал домой. Дети у меня вообще — один спал, с работы приехал, младшая дочка смотрела телевизор. Пока обед разогревал, увидел в окно дым. Вышел на веранду, увидел, что у соседей горит дом. Детей поднял, сказал, чтобы собрали вещи себе хоть какие на первое время. Что успели, то вынесли», — рассказывает житель д. Шилово Алексей Лысюк.

К несчастью, ветер дул именно в сторону дома Алексея. От него почти ничего не осталось. Всего в один момент сгорело шесть домов, семь семей и 39 человек в общей сложности остались без крова. Каким-то чудом обошлось без жертв.

«Сгорел мой дом. Все имущество, все, что было, все документы и вещи, вся бытовая техника. Мы прописаны в этом доме и это единственное жилье, которое у нас есть, к сожалению. Пока мы находимся у соседей. Какое-то время мы можем воспользоваться их добротой, все остальное — туман», — рассказала жительница деревни Шилово Жанна Лысюк.

Буквально через несколько дней после ЧП пострадавших жителей собрали в администрации. Вопросов много — временное размещение, восстановление документов, выплата компенсаций и так далее. Было решено специально для погорельцев открыть отдельное окно МФЦ для работы исключительно с ними. Подключились волонтеры и благотворительные организации. Каждому жителю единовременно выплатят по 30 тысяч рублей.

«Сейчас договорились о том, что есть возможность бросить клич тем, кто имеет строительные материалы, потому что все семьи будут восстанавливаться. Они будут строить дома, кто-то на старом фундаменте. Сейчас столько вещей, которые предлагаются, их столько не нужно. Нужны строительные материалы. Поэтому попробуем организовать и эту процедуру», — сказал глава г. о. Раменское Виктор Неволин.

Власти пообещали своими силами расчистить сгоревшие завалы. А также предложили людям временное жилье из муниципального фонда. Так получилось, что среди погорельцев оказалось две многодетные семьи. У семьи Черепанниковых девять детей, у Подураевых чуть поменьше — шестеро. Эти две семьи после пожара сразу разместили в Кратовском санатории.

«Временно нас разместили сюда. Мы очень рады, здесь комфортно. В течение пяти часов привезли после пожара. В общем, у нас решен вопрос с едой, с жильем, с одеждой нам сразу помогли», — поделился Андрей Черепанников.

Сколько погорельцам придется здесь прожить — неизвестно. В санатории говорят — останутся столько, сколько нужно. Крышей над головой и шестиразовым питанием обещают обеспечить.

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