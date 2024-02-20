Эксклюзив 20 февраля 2024, 11:14 Склад загорелся на Калужском шоссе в Москве Крупный пожар начался на складе на Калужском шоссе в Новой Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

На складе на Калужском шоссе в Москве начался крупный пожар. Площадь возгорания уже достигла 540 квадратных метров, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, пожар произошел по адресу 21-й километр Калужского шоссе, дом 3В. Очевидцы заметили густой черный дым. Здание горит по всей площади, оно частично обрушилось.

Реклама

На месте работают сотрудники экстренных служб города. В пресс-службе МЧС сообщили, что пострадавших в пожаре нет.

О причинах возгорания информации не поступало. Другие подробности происшествия уточняются.

Накануне в Москве загорелось бывшее общежитие университета в 1-м Балтийском переулке. Огонь вспыхнул на шестом этаже расселенного здания и охватил площадь в 200 квадратных метров. Для тушения привлекли 57 огнеборцев.