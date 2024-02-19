Эксклюзив 19 февраля 2024, 16:24 Крупный пожар произошел на севере Москвы Бывшее общежитие университета загорелось в 1-м Балтийском переулке в Москве

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В Северном округе Москвы произошел крупный пожар. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Огонь вспыхнул на шестом этаже бывшего общежития университета, расположенного в 1-м Балтийском переулке. О пострадавших информации не поступало.

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Собеседник пояснил, что пламя охватило 200 квадратных метров на чердаке здания, обрушились перекрытия. Прибывшие на место пожарные развернули два водяных ствола.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар удалось локализовать. Как выяснилось, в расселенном доме загорелся мусор. Для тушения привлекли 57 огнеборцев.

В пресс-службе столичного дептранса добавили, что из-за возгорания перекрыто автомобильное движение в 1-м Балтийском переулке.

Накануне скончался человек, которого спасли из горящей квартиры в Рязанском районе Москвы. Он попал в больницу в тяжелом состоянии.