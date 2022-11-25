25 ноября 2022, 11:54
Склад цветов снова загорелся на Комсомольской площади в Москве — источник
МЧС: пожарные снова выехали на склад цветов на Комсомольской площади в Москве
На складе цветов на Комсомольской площади в Москве произошло задымление, сообщил источник «360». В региональном ГУ МЧС подтвердили получение заявки по этому адресу. Специалисты установят, что именно произошло в здании.
В ведомстве не исключили, что под завалами могло произойти тление, из-за чего возникло задымление.
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«Там же, где и горело, вызов поступил. Подразделения выехали. Посмотрят, что там. Может быть, воспламенилось под завалами. Пожарные прибудут, проведут разведку», — сказали в главке.
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Крупный пожар на складе на Комсомольской площади произошел 20 ноября. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации участвовали более 12 человек, 42 машины и спецпоезд. Жертвами ЧП стали семь человек.
Причиной пожара, по мнению следователей, могло стать ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. В рамках расследования назначены экспертизы. Накануне, 24 ноября, арендатора склада Антона Мачелюка отправили под домашний арест.
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