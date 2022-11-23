Криминал 23 ноября 2022, 20:11 Арендатора цветочного склада в Москве отправили под домашний арест Гендиректору ООО «Ново Флоре» назначили домашний арест по делу о пожаре на складе Москвы

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Дорогомиловский суд выбрал меру пресечения генеральному директору ООО «Ново Флоре» Антону Мачелюку по делу о пожаре на цветочном складе в Москве. Его отправили под домашний арест на два месяца.

Мачелюку предъявили обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем, по неосторожности смерть более двух лиц, уточнили в пресс-службе столичной транспортной прокуратуры.

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Экс-гендиректора сгоревшего склада Анну Мачелюк обвинили по этой же статье.

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Учредителя и генерального директора ООО «Ново Флоре» ранее задержали в Москве по делу о гибели людей при пожаре в здании склада. Установлено, что Мачелюк арендовал сгоревшие помещения.

Склад загорелся 20 ноября на Комсомольской площади. Огонь распространился на площади в две с половиной тысячи квадратных метров. Во время пожара погибли семь человек, сообщило РИА ФАН.

Следователи возбудили уголовное дело. Ход расследования находится под контролем председателя СК России Александра Бастрыкина.