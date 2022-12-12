Происшествия 12 декабря 2022, 16:47 Склад синтетического каучука загорелся в Нижнекамске МЧС по Татарстану сообщило о пожаре на складе синтетического каучука в Нижнекамске

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Днем 12 декабря в Нижнекамске загорелся цех по выделению каучуков, рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану. На место происшествия отправились спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:38 по местному времени. Пожар случился в здании цеха по выделению каучуков в городской промышленной зоне. Горящий цех самостоятельно покинули 72 человека — спасатели устанавливают площадь возгорания. По данным РЕН ТВ, площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

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Утром 12 декабря в Балашихе загорелся торговый центр «Стройтракт». Пламя охватило 10 тысяч квадратных метров, спасатели приступили к тушению пожара. Локализовать его удалось спустя несколько часов. В результате ЧП пострадал охранник, его доставили в больницу. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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