08 апреля 2020, 03:20
Склад сгорел на севере Москвы — видео
На севере Москвы загорелся склад. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет, передает корреспондент «360».
В настоящее время идет проливка здания. Причины пожара неизвестны.
Ранее стало известно, что в подмосковной Истре зарегистрировали более сотни случаев пала сухой травы. Это в 10 раз больше, чем годом ранее. С конца марта в Подмосковье введен особый противопожарный режим. Виновникам весеннего пала грозят серьезные штрафы.