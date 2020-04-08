На севере Москвы загорелся склад. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет, передает корреспондент «360».

В настоящее время идет проливка здания. Причины пожара неизвестны.

Ранее стало известно, что в подмосковной Истре зарегистрировали более сотни случаев пала сухой травы. Это в 10 раз больше, чем годом ранее. С конца марта в Подмосковье введен особый противопожарный режим. Виновникам весеннего пала грозят серьезные штрафы.