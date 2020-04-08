    08 апреля 2020, 03:20

    Склад сгорел на севере Москвы — видео

    Кирилл Фролов, Павел Зимин

    На севере Москвы загорелся склад. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет, передает корреспондент «360».
    Склад сгорел на севере Москвы — видео

    В настоящее время идет проливка здания. Причины пожара неизвестны.

    Ранее стало известно, что в подмосковной Истре зарегистрировали более сотни случаев пала сухой травы. Это в 10 раз больше, чем годом ранее. С конца марта в Подмосковье введен особый противопожарный режим. Виновникам весеннего пала грозят серьезные штрафы.