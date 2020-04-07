Более сотни случаев пала травы зарегистрировали в Истре с начала года

С начала 2020 года на территории Истринского округа зарегистрировано свыше сотни случаев горения растительности. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году за аналогичный период. И самое печальное, что в большинстве случаев единственным источником пожаров является человек.

Чаще всего причина, по которой сжигается прошлогодняя трава — уверенность, что это каким-то образом улучшит качество земли и удобрит ее. Вот только практика говорит об обратном. Подобные пожары лишь ухудшают почву и уменьшают возврат в нее питательных элементов.

Источник фото: телеканал «360»

«Также сильно страдает животный мир, который находится в верхних слоях почвенного горизонта, на поверхности почвы. В огне гибнут полезные микроорганизмы, насекомые, мелкие млекопитающие, гнездовья, кладки птиц. Невозможно подсчитать число животных и птиц, которые ежегодно страдают от огненной стихии», — рассказал биолог, кандидат биологических наук Алий Кипкеев.

Зачастую палы — неконтролируемый процесс. И они становятся причиной пожаров жилых секторов, что уже влечет за собой потери в виде человеческих жизней и животных. Яркий печальный пример — недавние пожары в Австралии.

«Есть угроза перехода огня с травы на здания, сооружения, также перехода на лесной массив», — отметил начальник отдела надзорной деятельности по г. о. Истра Илья Вишняков.

Источник фото: телеканал «360»

С конца марта в Московской области, в том числе и в Истринском округе, введен особый противопожарный режим. И виновникам весеннего пала грозит не только административная ответственность с серьезными штрафами, но и уголовная, вплоть до лишения свободы.