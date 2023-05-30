Происшествия 30 мая 2023, 04:27 Три человека погибли при пожаре на складе с картоном в Одинцове

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Склад с бумагой и картоном загорелся в городе Одинцово в Подмосковье. В пожаре погибли три человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Склад с бумагой и картоном загорелся в Подмосковном Одинцово на улице Западная, погибли три рабочих», — сказал собеседник агентства.

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Источник заявил, что возгорание ликвидировано.

«В городском округе Одинцово горит одноэтажное здание. Внутри — бумага в рулонах», — сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Спасатели уточнили, что пожар возник в одноэтажном нежилом здании из сэндвич-панелей. К тушению привлекали 32 человека личного состава и 10 единиц специальной техники. Открытое возгорание ликвидировано.