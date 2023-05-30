30 мая 2023, 04:27
Три человека погибли при пожаре на складе с картоном в Одинцове
Склад с бумагой и картоном загорелся в городе Одинцово в Подмосковье. В пожаре погибли три человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Склад с бумагой и картоном загорелся в Подмосковном Одинцово на улице Западная, погибли три рабочих», — сказал собеседник агентства.
Реклама
Источник заявил, что возгорание ликвидировано.
«В городском округе Одинцово горит одноэтажное здание. Внутри — бумага в рулонах», — сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Спасатели уточнили, что пожар возник в одноэтажном нежилом здании из сэндвич-панелей. К тушению привлекали 32 человека личного состава и 10 единиц специальной техники. Открытое возгорание ликвидировано.
Одинцово
Пожары
Реклама
Реклама