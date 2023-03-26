Происшествия 26 марта 2023, 01:28 Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Шаховской Огонь на складе в Шаховской в Подмосковье локализовали на пощади 900 квадратных метров Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Подмосковье в городском округе Шаховская. Об это сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел внутри производственного помещения на Волчановском шоссе. Загорелась также пристройка рядом со складом. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. В здании обрушилась кровля.

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Предварительно, пострадавших нет.

По последним данным, опубликованным на сайте ведомства, спасателем удалось локализовать огонь в 00:12. В тушении пожара принимают участие 18 единиц техники и 63 человека.

Ранее стало известно о другом пожаре в Подмосковье. В Воскресенске загорелся металлургический завод «Фрегат», одном из цехов произошло возгорание аккумуляторов. Пожар локализовали в 22:39 на площади 100 квадратных метров.