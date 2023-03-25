Эксклюзив 25 марта 2023, 22:58 Металлургический завод загорелся в Воскресенске Пожарные ликвидировали возгорание на металлургическом заводе в Воскресенске РИА «Новости»

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В Воскресенске на территории металлургического завода случился пожар. Возгорание случилось на улице Кирова, 3. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области. Согласно картам, в этом месте располагается предприятие «Фрегат».

В ведомстве рассказали, что пожар начался вечером 25 марта. Предположительно, в одном из цехов произошло возгорание аккумуляторов. На место происшествия отправились расчеты спасателей.

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Представители министерства уточнили, что огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Пожар локализовали в 22:39, добавили в региональном МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне крупный пожар произошел в научно-производственном комплексе в городе Арамиль Свердловской области. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. Его удалось локализовать лишь спустя три часа, а полностью ликвидировать через восемь часов. В результате ЧП никто не пострадал.