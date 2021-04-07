Склад почти на 2,5 тысячи «квадратов» загорелся в Люберцах

В подмосковных Люберцах загорелось складское помещение. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре в складском помещении поступило спасателям в 17:51. Он возник в нежилом здании в Люберцах по адресу: улица Проектируемый проезд № 4296, дом 8. На момент прибытия оперативной группы наблюдалось задымление на первом этаже здания. Для тушения привлекли три единицы техники и 11 человек.

Источник в экстренных службах сообщил «360», что площадь возгорания предварительно составила около 2,4 тысячи квадратных метров. Помещение, в котором произошел пожар, используется как складское, в нем хранится бытовая химия и спортивный инвентарь.

В понедельник, 5 апреля, в подмосковном Одинцове произошел пожар в металлическом ангаре. Сообщение об этом поступило спасателям утром. В 08:05 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Площадь возгорания составила 375 квадратных метров. Сообщалось, что здание ангара сдавалось в аренду для хранения металла. При пожаре никто не пострадал.