Пожар в металлическом ангаре в Подмосковье потушили

Пожар в металлическом ангаре в Одинцове ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар произошел в нежилом здании на площади 375 квадратных метров и в двух металлических бытовках на площади 20 квадратных метров. Об этом сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС России по Москве.

«Здание металлическое (ангар), сдавалось в аренду и использовалось для хранения металла. В 08:05 ликвидация открытого горения. Пострадавших, предварительно, нет» — сообщили агентству в ведомстве.

Пожар тушили 39 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС работали 26 человек и семь единиц техники.

Ранее в квартире на севере Москвы, по данным источника «360» в экстренных службах, произошел взрыв и выбило стекла в квартире на 11 этаже. Возгорание произошло на площади два квадратных метра, огонь удалось потушить до приезда пожарных. Пострадавших нет.