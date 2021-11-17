Склад площадью в три тысячи квадратных метров загорелся в Серпухове

Производственное помещение загорелось ночью 17 ноября в подмосковном городе Серпухов. Об этом в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о возгорании на территории производственно-складского помещения предприятия по адресу: Серпухов, Северное шоссе, дом 1. Горит производственное строение», — передали в ведомстве.

Там отметили, что согласно первичным данным, пожар распространился на площади 2856 квадратных метров, но никто не пострадал. Тушить огонь приехали 67 человек и 22 специальные машины.

Под утро 16 ноября задымление произошло в шахте «Алардинская» в Кузбассе, в которой добывают уголь. На момент происшествия на рабочем месте находились 285 человек, всех их удалось вовремя эвакуировать, никто не пострадал. После этого события начала проверку прокуратура региона — ведомство заинтересовало исполнение законов по охране труда. Предварительное заключение после планового осмотра места задымления вынес представитель компании — в изоляционной перемычке была превышена концентрация углекислого газа.