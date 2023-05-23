Происшествия 23 мая 2023, 10:19 Склад на территории хрустального завода загорелся в городе Дятьково МЧС: площадь пожара на территории завода в Дятькове составила 150 «квадратов» РИА «Новости»

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Пожар произошел на складе на территории хрустального завода в городе Дятьково Брянской области. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

«В 08:28 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: город Дятьково, улица Ленина», — уточнили в ведомстве.

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На место происшествия направили пожарно-спасательные расчеты в составе пяти отделений. Огонь удалось локализовать в 08:53, в 9:13 — ликвидировать открытое горение.

В тушении принимали участие два звена газодымозащитной службы, спасатели подали три пожарных ручных ствола. В огне никто не пострадал, причину пожара устанавливают.

В понедельник, 22 мая, склад с пластиком загорелся в Воронеже. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.