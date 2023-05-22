Происшествия 22 мая 2023, 23:13 Склад с пластиком загорелся в Воронеже МЧС: склад с пластиковыми изделиями загорелся в Воронеже

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Сильный пожар разгорелся на складе пластиковых изделий на улице Цимлянской в Воронеже. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, сообщило региональное ГУ МЧС.

Горение происходит по всей площади здания. Изначально речь шла о 200 метрах возгорания в отдельно стоящем здании. На месте работает восемь единиц техники и 29 пожарных. Угрозы распространения огня нет.

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В 22:30 по московскому времени объявили о локализации пожара. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о пожаре в Ивановской области, в результате которого погиб один человек. Возгорание произошло в селе Архиповка в частном доме. Позже там нашли тело мужчины.