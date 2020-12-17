Пожар в аэропорту Благовещенска ликвидировали

Пожарным удалось справиться с огнем, полыхавшим в международном терминале аэропорта Благовещенска. Пламя повредило кровлю и стены здания на площади около 1,2 тысячи квадратных метров.

Первые расчеты пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место происшествия спустя 10 минут после получения информации о случившемся, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области.

«Крыша строения была охвачена огнем. Общая площадь пожара составила около 1,2 тысячи квадратных метров», — уточнили в ведомстве. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Локализовать возгорание смогли примерно через час. К 09:57 по местному времени открытое горение ликвидировали. Кровля и стены терминала при пожаре получили повреждения по всей площади.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области

В тушении задействовали дополнительные силы и средства — 40 человек и 12 единиц техники подразделений Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Всего на пожаре работали 59 человек и 19 единиц техники.

«На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области, <…> дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы и эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится разбирательство», — заключили спасатели.

Как уточнил «Интерфакс», аэропорт Благовещенска работал в штатном режиме, без каких-либо задержек в расписании авиарейсов. Информация о пострадавших не поступала.