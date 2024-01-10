Происшествия 10 января 2024, 13:14 Скелет пенсионерки год пролежал под дверью квартиры в центре Москвы РЕН ТВ: пролежавший год скелет пенсионерки нашли под дверью квартиры в Москве РИА «Новости»

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В одной из квартир на Новой Басманной улице в Москве обнаружили скелетированные останки 83-летней женщины. Смерть пенсионерки, по предварительным данным, наступила примерно год назад. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Соседи вызвали полицию после произошедшего в доме потопа, обеспокоившись судьбой пожилой женщины. Когда сотрудники полиции смогли войти в закрытую квартиру на шестом этаже дома, они обнаружили тело, которое, судя по всему, находилось там уже длительное время.

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«По предварительным данным, труп пролежал в комнате около года и уже частично скелетировался», — пояснил источник.

Пока точные обстоятельства смерти пенсионерки не установлены. Информации о признаках насильственной смерти или повреждениях на теле женщины не поступало. Останки отправили в морг.

Несколько дней назад в другой квартире в центре Москвы нашли тело внука Никиты Хрущева. Ему было 69 лет.